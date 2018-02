Verenigingen op 'afvaldieet' 12 februari 2018

De verenigingen van Zomergem moeten op 'afvaldieet'. "We vragen al onze erkende verenigingen om extra inspanning te doen inzake afval", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). "We stoppen met het uitdelen van gratis afvalzakken aan de verenigingen. Zo willen we ze aanmoedigen om ook hun afval te verminderen en te sorteren."





Het verenigingsleven in Zomergem bloeit wel. Voor de socio-culturele verenigingen wordt de subsidiepot dit jaar met 4.000 euro verhoogd. "Er hebben zich maar liefst acht nieuwe verenigingen aangesloten bij de cultuurraad", klinkt het nog. (JSA)