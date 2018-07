Vandalen vernielen speeltuigen 24 juli 2018

02u42 0 Zomergem Enkele vandalen hebben zich afgelopen weekend uitgeleefd op de speeltuigen van speelplein Patjoepel in Zomergem. De politie is een onderzoek begonnen.

Onder meer een klimrek en een glijbaan opgetrokken uit sjorpalen en paletten werden afgelopen weekend vernield. Er werd ook een raam van het gebouw ingegooid. "Er is een onderzoek opgestart", reageert commissaris Marc Van Wabeke. "Er zijn camerabeelden opgevraagd die hopelijk meer duidelijkheid kunnen brengen over de daders." Intussen worden de speeltuigen opnieuw opgebouwd en kunnen de activiteiten op het speelterrein gewoon doorgaan.





Het vandalisme kan mogelijk gelinkt worden aan de overlast die de buurt al langer teistert. Bewoners zouden klagen over jongeren die onder andere met kleine motoren door de straat scheuren. "We moeten nog bekijken hoe groot het probleem precies is en op basis daarvan zullen we maatregelen nemen", klinkt het bij de politie.





(WSG/DJG)