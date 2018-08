Van uitvaartcentrum naar café met biljarttafels BOB EN COLETTE VAN 'IN BURST' OPENEN EIND SEPTEMBER DEN STAMENEE ANTHONY STATIUS

04 augustus 2018

02u27 0 Zomergem Het voormalige uitvaartcentrum Van de Velde in de Kerkstraat 9 in Zomergem krijgt een nieuwe bestemming als volkscafé. Bob Cook (63), Colette D'Hooge (57) en dochter Gayle (23) van café In Burst in Evergem openen er eind september Den Stamenee. "Er komen biljarttafels en een liggende wip voor onze boogschutters", zegt Colette.

Meer dan een halve eeuw was aan Kerkstraat 9 in Zomergem uitvaartcentrum Van de Velde gevestigd, tot begrafenisondernemer Stefan Van de Velde in juni verhuisde naar een nieuwbouw met ondergrondse aula in de Hofbouwstraat. Eind september opent café Den Stamenee in het pand. De uitbaters zijn Bob Cook en zijn vrouw Colette D'Hooge, bekend van café In Burst in Belzele.





"Wij moeten noodgedwongen ons café langs de N9 in Evergem verlaten, omdat de naburige garage wil uitbreiden", zegt Colette. "Ik sta daar al 31 jaar achter de toog en daarvoor hield mijn moeder Clara er 40 jaar café. Ik ben nog niet van plan om te stoppen, dus zochten we een nieuw pand. Ik ben niet zo lang geleden naar een begrafenisplechtigheid in het uitvaartcentrum Van de Velde geweest en toen ik hoorde dat het leeg stond, heb ik niet getwijfeld. Ons pand moet groot genoeg zijn om er een liggende wip te installeren zodat de boogschutters van onze twee clubs Willem Tell en Stop mee kunnen verhuizen. We beschikken nu over 300 vierkante meter, dat is zes keer zoveel als in Evergem."





"Of we er geen moeite mee hebben dat er hier nog niet zolang geleden een uitvaartcentrum was? Neen, want hier werden nooit lichamen opgebaard. Anders hadden we het misschien niet gedaan. Deze zaal werd vooral gebruikt voor recepties en koffietafels. En we zijn ook volop bezig met verbouwingswerken, zodat de mensen het pand praktisch niet meer zullen herkennen.





Stoverij met frietjes

"Vooraan komen drie biljarttafels voor pool, tapbiljart en carambole", zegt dochter Gayle, die af en toe in de zaak helpt. "Verder installeren we een dartsbord, speelkasten en televisieschermen om naar voetbalmatchen te kunnen kijken. Den Stamenee wordt een volkscafé. De ligging is ideaal, want Zomergem is een levendig dorp met heel wat evenementen zoals Rijvers Festival en een bloeiende markt. Op dinsdag en zondag serveren we ontbijt, iedere dag kan je van 12 tot 14 uur kan je stoverij, goulash of vol-au-vent met frietjes krijgen en elke vierde zondag van de maand houden we een vleeskaarting."





In Burst blijft nog tot eind september open op dinsdag en donderdag en daarna kan iedereen in Den Stamenee terecht. "De naam? Mijn overgrootmoeder sprak altijd over 'stamenee' als ze iets ging drinken. Een staminet is een oud woord voor herberg", aldus Gayle.





Den Stamenee zal open zijn vanaf 10 uur. Op dinsdag al vanaf 7 uur vanwege de markt. Op maandag zal het café gesloten zijn.





De Facebookpagina 'Den Stamenee' is in de maak.