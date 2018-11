Van Tsjechië tot Australië: senioren Ons Zomerheem krijgen 3.008 kaartjes van over de hele wereld Weddenschap voor Seniorenweek barst uit haar voegen Joeri Seymortier

23 november 2018

15u51 0 Zomergem De bewoners van de afdeling ‘Horizon 2’ in woonzorgcentrum Ons Zomerheem in Zomergem zijn de sterren van de dag. Een maand geleden lanceerden ze een oproep om zoveel mogelijk kaartjes te ontvangen. Ze hadden er in hun stoutste dromen op duizend gehoopt, maar het zijn er uiteindelijk 3.008 geworden. Letterlijk uit alle hoeken van de wereld.

Voor de Seniorenweek kreeg elke afdeling van het woonzorgcentrum in Zomergem een uitdaging, om er zo een grote ‘Wedden Dat?’ van te maken. De bewoners van de afdeling ‘Horizon 2’ kregen de opdracht om zoveel mogelijk wenskaarten te ontvangen. Om het echt moeilijk te maken werd de kaap op duizend kaartjes gelegd. De oudjes schakelden ook hln.be in voor hun oproep, en die smeekbede om kaartjes ging letterlijk de wereld rond. Vrijdagmiddag werd het eindresultaat bekend gemaakt: uiteindelijk vielen er maar liefst 3.008 wenskaarten in de brievenbus.

“Dit was voor ons echt de leukste maand in lange tijd”, zegt bewoonster Elsa Claeys (85). “Elke ochtend waren we benieuwd hoeveel wenskaarten er in de brievenbus zouden zitten. We dachten dat duizend kaartjes heel moeilijk zou worden, maar uiteindelijk zijn het er drie keer zoveel geworden. Elke ochtend heb ik mee geholpen aan het open maken van de omslagen. Er was één dag bij dat we maar liefst 156 wenskaarten in de bus kregen. Ongelooflijk dat er zoveel mensen aan ons denken, en ons willen steunen in de weddenschap.”

Pools vertalen

De oproep naar wenskaartjes ging via sociale media letterlijk de wereld rond. “We hebben kaartjes ontvangen uit Tsjechië, Amerika, Polen, en zelfs uit Australië”, zegt animatrice en creatief medewerker Veerle Vermeire. “Sommige teksten op kaartjes zijn dan ook in het Pools of een andere vreemde taal geschreven. Via sociale media hebben we dan steevast een oproep gedaan om de inhoud te vertalen, zodat we weten wat die mensen ons schrijven. Het open doen en lezen van de kaartjes, was in ieder geval een goede aardrijkskundeles. Telkens een kaartje uit een ander land binnen kwam, gingen de bewoners in discussie waar dat land precies lag.”

Buiten de muren

Maar niet alleen de kaartjes van de andere kant van de wereld deden deugd. Ook in het Meetjesland is massaal gevolg gegeven aan de oproep. “We hebben veel kaartjes gekregen uit rusthuizen in de buurt, zoals Ursel en Eeklo. Ook de scholen in de buurt hebben veel kaartjes gestuurd. Er was zelfs één leerling die zijn gsm-nummer op de kaart geschreven had. Hij schreef er bij dat de bewoners hem gerust mochten bellen, als ze eens eenzaam zijn. En dat was eigenlijk ook de bedoeling van deze stunt. Onze bewoners nog eens echt in contact brengen met de wereld buiten de muren van ons woonzorgcentrum. Met 3.008 kaarten is dat zeker gelukt”, zegt Veerle Vermeire nog.