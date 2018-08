Van krasloten tot biosapjes: de gekste wensen van de artiesten 08 augustus 2018

02u35 0 Zomergem Rijvers Festival krijgt dit weekend grote namen over de vloer, en die artiesten worden daar in de watten gelegd. Een greep uit de lijst met wensen.

Bjorn De Rijcke leidt het 'hospitality-team' en is al weken bezig met de voorbereidingen om de artiesten zo goed mogelijk te ontvangen. Backstage worden de artiesten met golfkarretjes rond gevoerd, en rond de kleedkamers is er ook een absolute no-selfie zone. "De grappigste eis van onze artiesten komt dit jaar van Lil' Kleine", vertelt Bjorn. "Hij wil dat er verschillende soorten krasloten in zijn kleedkamer liggen. Eén voordeel: als hij een gigantisch bedrag wint met die krasloten, dan is zijn optreden wel gratis. Gers Pardoel vraagt ook dat er zeker een strijkplank en een strijkijzer aanwezig is in zijn kleedkamer. Al onze Nederlandse artiesten vragen ook dat er zeker blikjes Heineken aanwezig zijn. Amper te vinden in onze warenhuizen, dus daarvoor zijn we speciaal naar Eede in Nederland gereden. Wij bieden de artiesten ook altijd onze eigen Rijvers Gin aan."





Artiesten vragen meer en meer gezonde voeding. "Artiesten kunnen kiezen uit drie warme maaltijden, slaatjes, snacks en zelfs een aanbod veggie", zegt De Rijcke. "In bepaalde loges moeten zelfs biosapjes staan. Als artiesten iets willen, dan proberen we daar voor te zorgen. Zo liet Gert Verhulst vorig jaar vallen dat hij graag verse pannenkoeken lust. Dat moet je ons maar één keer zeggen. We hebben die speciaal gebakken." (JSA)