Van K3 tot De Kreuners 08 augustus 2018

Het Rijvers Festival heeft komend weekend de grootste namen uit de showbizz op het podium staan. Wij zetten de toppers op een rijtje.





Op vrijdag 10 augustus geeft Freaquency het startschot om 18 uur. Later op de avond zijn er op de drie podia optredens van Gers Pardoel, Regi, Bizzey, Maarten Vancoillie, Merlo, Robert Abigail, Yves Deruyter en La Folie Jolie.





Zaterdag 11 augustus wordt de poort al om 14 uur opengezet door Koen van De Buurtpolitie (Andy Peelman). In de namiddag brengt radiozender Joe een live-uitzending vanop het terrein. Om 15 uur is er een meet-and-greet met Bumba. De drie meisjes van K3 komen om 16.30 uur op het podium, gevolgd door Laura Tesoro. Om 20 uur draait Sven Ornelis en om 21.30 uur wordt het drummen voor het podium voor het concert van Niels De Stadsbader. Jebroer haalt de duivels om iets voor middernacht naar boven.





Zondag 12 augustus komen de helden van Ghost Rockers al om 13.30 uur op het podium van Rijvers Festival. Om 15 uur volgt Kapitein Winokio. Lil' Kleine speelt zondag om 17 uur, en Mia-winnares Coely staat om 20.30 uur op het podium. De Kreuners komen zondag om 22.30 uur. Tussen de optredens op de mainstage, zijn er ook op de twee kleinere podia altijd optredens.





Kaarten voor het hele weekend (45 euro) of dagtickets (26 euro) zijn nog te koop op www.rijversfestival.be. Voor kinderen zijn er goedkopere tarieven. Kinderen onder de 90 centimeter mogen het hele weekend gratis binnen. (JSA)