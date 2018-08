Vakantiekaart in bib 03 augustus 2018

De bibliotheek van Zomergem wil deze zomermaanden zoveel mogelijk jonge mensen aan het lezen zetten en werkt met een vakantiekaart. "In de zomer kan je meedoen met de zomerspaaractie van onze bibliotheek", zegt schepen Dirk De Poorter (CD&V). "Haal je vakantiekaart in de bib en neem meteen je boeken mee. De actie is voor kinderen tot en met 14 jaar. Elke keer dat je boeken of films leent, krijg je een sticker voor op je vakantiekaart. Heb je zes stickers verzameld, dan maak je kans op onze hoofdprijs: een leuk gezelschapsspel. Om je stickers te verzamelen hebben de kinderen en tieners nog heel wat tijd over. De actie loopt nog verder in augustus en september." (JSA)