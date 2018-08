Uitleendienst verhuist tijdelijk 08 augustus 2018

De gemeentelijke uitleendienst van Zomergem is tijdelijk verhuisd. Door de wegenwerken in de Hofbouwstraat is het Kwadrant de komende maanden moeilijk bereikbaar. Daarom is het materiaal van de uitleendienst tijdelijk verhuisd naar sportcentrum Den Boer, Den Boer 17 in Zomergem. Als je de komende maanden materiaal uitleent, zal je dit in Den Boer kunnen ophalen. De openingsuren blijven dezelfde: op maandag van 8.30 tot 12 uur, op woensdag van 18.30 tot 20.30 uur en op vrijdag van 14 tot 18 uur. Het e-mailadres en telefoonnummer blijven hetzelfde: uitleendienst@zomergem.be en 09/218.95.50. (JSA)