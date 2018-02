Twintiger die met valse biljetten betaalde, legt schuld bij bankautomaat 23 februari 2018

02u48 0

"Van waar die valse bankbiljetten komen? De bankautomaat." Een 22-jarige man uit Gentbrugge beweerde gisteren voor de Gentse strafrechter bij hoog en laag dat hij geen idee had dat zijn eurobriefjes vals waren. Op de parking van de Kokorico in Zomergem en in de dancing zelf gaf hij enkele biljetten van vijftig euro uit. Die hadden allemaal hetzelfde serienummer. De beklaagde beweert dat hij ze zo uit de Crelan-automaat haalde. De rechter twijfelt aan zijn verhaal, ook al omdat hij de man gisteren herkende. Hij werd al driemaal veroordeeld. Deze keer riskeert hij maar liefst achttien maanden cel - de minimumstraf voor uitgifte van valse biljetten is één jaar. De rechter velt zijn vonnis op donderdag 8 maart. (OSG)