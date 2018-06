Twinkel krijgt nieuwe directeur 22 juni 2018

Basisschool Twinkel in Oostwinkel bij Zomergem krijgt volgend schooljaar een nieuwe directeur. Pieter Van Hecke is vandaag zorgcoördinator in de Sint-Martinusschool in Zomergem, en neemt vanaf volgend schooljaar het directeurschap van de school van Oostwinkel op zich.





Sint-Martinus Zomergem moet eind dit jaar nog meer mensen laten gaan. Mia Criel gaat met pensioen. "Mia was jarenlang als secretariaatsmedewerker dé steun en toeverlaat voor leerlingen, leerkrachten en directie", zegt directeur Dirk Huys. (JSA)