Tweedehandsbeurs 06 april 2018

Femma Zomergem organiseert op zondag 8 april een tweedehandsbeurs voor baby- en kinderartikelen. Alles wat nodig is voor baby's, peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar is te koop. De beurs vindt plaats in het gemeenschapscentrum 't Schaapstuk, en dat van 9 tot 12.30 uur. Info: 0496/37.37.32. (JSA)