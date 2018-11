Toneelvereniging Beton viert dertigste verjaardag Joeri Seymortier

09 november 2018

11u00 0 Zomergem Toneelvereniging Beton uit Beke in Lievegem bestaat dertig jaar en gaat op zaterdag 10 november in première met het nieuwe stuk.

Er wordt met ‘Vrijgezellen en Vrij-Gezellen’ gekozen voor een volks blijspel. De voorstellingen vinden plaats in zaal De Kring in de Patronagiestraat in Waarschoot. Op zaterdag 10 en zondag 11 november, vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 november, en nog eens op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 november. Op vrijdag en zaterdag telkens om 20 uur, en op zondag om 15 uur.

Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 8 euro. Inschrijven: beton2@telenet.be of via 0474/98.53.07.