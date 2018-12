Toneelbond tikt minister op de vingers Joeri Seymortier

19 december 2018

08u06 0 Zomergem De Koninklijke Toneelbond Kunst Veredelt uit Zomergem pakt uit met het kersttoneel ‘Foei, minister!’.

Het wordt een klucht van Ray Cooney, in een vertaling van Dirk van Vooren en een regie van Wim Langeraert. “In ‘Foei, minister’ hoopt de minister van Binnenlandse Zaken in de lopende regering, de avond en nacht van zijn leven mee te maken”, zegt Gaby De Zutter. “Een royale suite in een Brussels hotel is de uitgelezen plek voor zo’n avondje ongestoord smoezelen. Tot er een lijk ontdekt wordt. Dat lijk verstoppen blijkt moeilijker dan gedacht door een bemoeizuchtige hotelmanager, een geldzuchtige kelner en de kuiszieke meid.”

De opvoeringen vinden plaats op 26, 28 en 29 december 2018, en ook op 2, 3 en 4 januari 2019. Telkens om 20 uur in de zaal van Sint-Martinus. Kaarten: 10 euro. Info: reservatie@kunstveredeltzomergem.be of 09/372.07.97.