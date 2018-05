Timing werken Azaleastraat aangepast 01 juni 2018

De werken in de Azaleastraat, Hofbouwstraat en Chrysantenstraat verlopen vlotter dan verwacht. "Op 23 april zijn de werken in de Hofbouwstraat en de Chrysantenstraat gestart", zegt schepen van Openbare Werken Nicholas Spinel (CD&V). "Door meevallers en het mooie weer, is de planning aangepast en naar voor geschoven. De nieuwe planning heeft positieve gevolgen voor de werken in de Azaleastraat. Het kruispunt van de Azaleastraat met de Hofbouwstraat wordt deze maand definitief aangelegd. De Azaleastraat blijft langer afgesloten -tot half juni- maar zal niet opnieuw afgesloten worden over enkele maanden, zoals oorspronkelijk gepland." (JSA)