Stefaan Lehoucq fietst en loopt voor Humival 29 mei 2018

Stefaan Lehoucq uit Zomergem gaat negen dagen fietsen en een halve marathon lopen voor het goede doel. Lehoucq heeft al meer stunts gedaan en legde ooit al een ijspiste op de Markt van Zomergem, en maakte een pop-uprestaurant in de oude school van Dreef 10. Van 29 mei tot en met 10 juni neemt hij deel aan Benefiets en fietst hij op zijn eentje de Faeröer Eilanden rond in negen fietsdagen en doet hij er ook nog eens een halve marathon bij. "Goed voor 700 kilometer fietsen en 21 kilometer lopen", zegt Stefaan. "Een reis die ik uiteraard zelf betaal, want al het geld dat binnenkomt is voor het goede doel. Ik zoek het deze keer dicht bij huis met Humival Waarschoot." Humival biedt woon- en dagondersteuning aan volwassenen met een beperking. Steunen kan op www.benefiets.info.





(JSA)