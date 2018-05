Sportdag voor senioren 08 mei 2018

02u37 0

Zomergem is vandaag de sportelhoofdstad van het Meetjesland. "Dinsdag organiseren de gemeentelijke sportdiensten en de Burensportdienst Meetjesland een sportieve dag voor actieve vijftigplussers", zegt schepen Martine Lataire-Gyssels (CD&V). "Deelnemers kunnen genieten van wandelen, fietsen, curvebowl, krulbol en nog heel wat andere sporten. Dit moet een sportieve hoogdag worden."





Vandaag kan iedereen die wil meedoen terecht in sportcentrum Den Boer in Zomergem van 9.40 tot 15.40 uur. Inschrijven moet je doen via de sportdienst van je eigen gemeente. Meer info op de website www.zomergem.be. (JSA)