Solvas lanceert eigen magazine: “Weg met oubollig imago!” Joeri Seymortier

06 december 2018

15u57 0 Zomergem Zakenkantoor Solvas uit Lievegem en Aalter lanceert een eigen magazine: More. Bedoeling is dat het blad regelmatig verschijnt.

Solvas is een zakenkantoor met bank, verzekeringen en vastgoed. Dit jaar konden ze Koen en Kris Wauters nog strikken als gezicht. Nu is er ook een eigen magazine. “We willen echt weg van het vaak saaie karakter van een klassiek kantoor”, zegt zaakvoerder Dominique Willems (38). “Wanneer mensen horen dat ik in de verzekeringen zit, vinden ze dat vaak een saai beroep. Maar Solvas doet veel meer dan dat. En net dat willen we in een leuk en vlot leesbaar magazine duidelijk maken. Wij willen mensen begeleiden in hun uitdagingen en groei. In het magazine tonen we wat er achter onze muren gebeurt. Ook Koen en Kris Wauters komen aan het woord, net als enkele van onze creatieve klanten.”

Het magazine More is gratis te vinden bij heel wat handelaars in de buurt, en kan gratis opgehaald worden in één van de kantoren van Solvas.