Sofie Berth wil miljonair worden 27 augustus 2018

02u24 0

Het Meetjesland levert deze week nog een kandidaat af in het VTM-programma Miljonair. Op woensdag 29 augustus om 20.35 uur is Sofie Berth uit Oostwinkel bij Zomergem één van de zes kandidaten die probeert één miljoen euro mee naar huis te nemen. De laatste week van deze zomerquiz wordt in ieder geval de spannendste. Presentator Staf Coppens mag in deze slotweek het hoogste bedrag van dit seizoen weggeven aan één van de kandidaten. Of dat topbedrag naar Oostwinkel komt, blijft afwachten. Ook uit hoeveel nullen het winnend bedrag bestaat, houdt VTM voorlopig angstvallig geheim. (JSA)