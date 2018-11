Snelheidsduivel tegen 92 per uur door bebouwde kom Zomergem: rijverbod en 400 euro boete Sam Ooghe

16 november 2018

15u33 0 Zomergem Een jongeman is veroordeeld tot een rijverbod en vierhonderd euro boete omdat hij in Zomergem in de bebouwde kom 92 kilometer per uur reed.

De chauffeur werd geflitst in oktober 2017. Hij was daarmee niet aan zijn proefstuk toe: het was al zijn vierde snelheidsovertreding in de bebouwde kom in Zomergem.

Voor de Gentse politierechter zei de man deze ochtend dat hij op de bewuste dag zijn werkkledij thuis vergeten was. Daarom haastte hij zich terug naar huis. Hij betuigde wel zijn oprechte spijt. De rechter volgde de vordering van het parket en koos voor een rijverbod van vijftien dagen en vierhonderd euro boete.