Snelheidsborden in alle dorpen

Zomergem wil de snelheid van de chauffeurs drastisch doen dalen en investeert in snelheidsborden. "Die borden tonen aan hoe snel de passanten rijden", legt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) uit. "Als je te snel rijdt, krijg je een rood en boos gezichtje te zien. We hebben al mobiele snelheidsborden en we zien dat mensen op die plaatsen echt trager gaan rijden. In Ronsele staat al een vast snelheidsbord, maar we willen dat nu voor al onze woonkernen. We investeren 25.000 euro en zijn er zeker van dat trager verkeer ook de zwakke weggebruiker ten goede komt." (JSA)