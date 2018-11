Sinterklaas heeft postbus in Zomergem Joeri Seymortier

26 november 2018

10u25 0 Zomergem Sinterklaas is weer in het land en heeft zelfs een eigen postbus geopend in Zomergem.

Nog voor Sinterklaas en zijn zwarte pieten thuis op bezoek komen, kunnen kinderen hem een briefje sturen. Wie in Zomergem woont en een brief wil sturen naar de Sint, kan schrijven naar Sinterklaas, Markt 1, in 9930 Zomergem. Sinterklaas is een moderne man, dus je kan ook mailen naar sintenpieten@zomergem.be. De kinderen mogen zich aan een antwoord van de Sint verwachten.