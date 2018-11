Sinterklaas en zijn pieten komen zondag met de boot naar het Sas Joeri Seymortier

21 november 2018

09u33 0 Zomergem Sinterklaas en zijn zwarte pieten doen op zondag 25 november hun intrede in Zomergem, en doen dat per boot.

De boot van Sinterklaas wordt zondag om 14.45 uur verwacht aan het Sas van het Schipdonkkanaal in Zomergem. Je kan het Sas bereiken via de Durmstraat. Wie met de auto naar het Sas komt, moet in de Zomergemstraat parkeren. “Sinterklaas maakt een half uurtje de tijd om alle kinderen langs het water te begroeten”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Om 15.15 uur vertrekt de Sint dan met paard en koets naar de sporthal. Daar start om 16 uur de grote Sint- en Pietenshow, vol dans en muziek. Het hoogtepunt wordt ongetwijfeld het persoonlijk bezoekje van elk kind aan de Sint. De pieten delen ondertussen lekkers uit.”