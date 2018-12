Sinterklaas deelt fluohesjes uit op Campus Zomergem Anthony Statius

04 december 2018

17u47 0

Sinterklaas kwam op dinsdag 4 december langs bij de leerlingen van de middenschool van Campus Zomergem. Hij bracht zijn ‘mieten’ mee en deelde aan iedereen een fluohesje of fluohoesje uit.

Als helpers bracht Sinterklaas geen Zwarte Pieten, maar wel ‘mieten’ mee om aan alle leerlingen van de middenschool uit Campus Zomergem een fluohoesje of een fluohesje te overhandigen. “Deze investering kon pas uitgevoerd worden door de steun van het oudercomité”, zegt leerlingenbegeleider Frank Van Parys “Hiervoor werd de opbrengst van de wijn- en bubbelverkoop van vorig jaar gebruikt. Zo konden we ook verder werken aan één van de prioriteiten van onze school: mobiliteit en zichtbaarheid. We maken graag van de gelegenheid gebruik om onze nieuwe huisstijl kenbaar te maken. De achterliggende betekenis van het logo is een leerling die een toverstaf vasthoudt en tovert met zijn talenten.”