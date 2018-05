Sint-Martinus zet talenten in de kijker 16 mei 2018

De leerlingen van de basisschool Sint-Martinus in Zomergem zetten hun talenten in de kijker tijdens 'Sint-Martinus got Talent'. De kinderen maken een eigen schoolversie van het populaire televisieprogramma. Deze week zijn er de hele week optredens op school, waardoor elk van de kinderen hun eigen talent naar voor mogen schuiven. Op 26 juni staat ook nog een grote slotshow gepland. "We werken al heel het schooljaar rond het thema 'Wiebel Kriebel' waarbij bewegen centraal staat", zegt juf Febe Vandersteene. "We willen de talenten van onze leerlingen extra in de verf zetten. Er zijn 54 acts en er nemen ruim 120 leerlingen deel. Bij ons is het geen wedstrijd, maar vooral een moment om te genieten van elkaars talent." (JSA)