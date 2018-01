Schuld gedaald van 13 naar 2,5 miljoen euro 02u49 0

De schuld van de gemeente Zomergem daalt drastisch en zal na de fusie in 2019 nog 'maar' 2,5 miljoen euro bedragen. "In 2013 zijn we gestart met ongeveer 13 miljoen euro schulden", zegt schepen van Financiën Steven Lambert (CD&V). "Dit jaar dalen we al naar 6,5 miljoen euro. Dat is dus al een halvering van onze schulden. Door de fusie van onze gemeente met Waarschoot en Lovendegem, neemt Vlaanderen volgend jaar nog eens zo'n vier miljoen euro aan leningen over. Dan zal onze schuld dalen van 13 miljoen naar 2,5 miljoen euro. Een mooi financieel parcours." (JSA)