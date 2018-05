Ronny Coopman nieuwe voorzitter harmonie 30 mei 2018

02u52 0

De koninklijke Harmonie van Zomergem heeft een nieuwe voorzitter. Ronny Coopman uit Beke volgt oud-burgemeester Luc Lampaert op. De algemene vergadering verkoos Coopman unaniem. Er werd meteen een volledig nieuw bestuur gekozen. An Van Laere is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid, Maria Dhaenens is secretaris, Nele Debruyne staat voor de rekrutering, Alexander Buysse is penningmeester en Olivier Van Belle buigt zich over het partituurbeheer.





(JSA)