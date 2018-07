Roger en Jeannine zijn gouden koppel 25 juli 2018

Roger Lippens en Jeannine Leuntjens uit de Dreef in Zomergem zijn vijftig jaar getrouwd. Meer dan 44 jaar had het gouden koppel samen een kapperszaak in de Wondelgemstraat in Gent. Hun huwelijk werd bekroond met de geboorte van dochter Chantal. Ze zijn de fiere grootouders van Tanguy. Als ze wat vrije tijd hebben, gaan ze graag naar zee of genieten ze van de rust in hun appartement in de Dreef in Zomergem.











(JSA)