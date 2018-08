Rijvers Festival lanceert zencorner 10 augustus 2018

Rijvers Festival Zomergem pakt op de valreep nog uit met een nieuwigheid. Vanaf vanavond tot zondagavond zal er voor het eerst een zencorner ingericht worden op het festivalterrein.





Het is Fitness Fun Move uit de Koning Leopold III-laan in Zomergem die de zencorner in goede banen zal leiden. Festivalgangers zullen er onder meer kunnen genieten van relaxerende massages. "Vermoeide festivalgangers kunnen er hun batterijen opladen om daarna naar een volgend optreden te gaan kijken", zegt zaakvoerder Peter Van De Velde. "Het concept is zeer familievriendelijk. Ouders kunnen genieten van een massage in de 'Relax & Chill-zone', terwijl de kinderen worden verwend in een ruimte ernaast. We hebben ook een andullatiematras. Via trillingen en infrarood kunnen we zo een volledig herstel van het lichaam bespoedigen. En zij die willen kunnen nog buikvet verliezen door het programma 'buikspierherstel' te volgen."





Info: www.rijversfestival.be. (JSA)