Rijvers Festival breekt bezoekersrecord 13 augustus 2018

02u23 0 Zomergem Het is officieel: het Meetjesland heeft zijn eigen volwaardige zomerfestival. Rijvers brak afgelopen weekend alle bezoekersrecords.

Tijdens het optreden van Niels Destadsbader ging het dak van de grote tent er bijna letterlijk af. "Ik denk dat we qua bezoekersaantallen dit jaar aan 170% zitten in vergelijking met de vorige twee edities", zegt woordvoerder Frederik Verhasselt. "Het bewijs dat blijven investeren in kwaliteit en beleving de enige juiste weg was. We proberen daarbij de vinger aan de pols te houden en te weten wat er bij de mensen leeft. Dit jaar mochten we ook opvallend veel bezoekers van buiten het Meetjesland ontvangen. Uit de rest van Vlaanderen, maar ook heel veel Nederlanders. Er hing dit weekend een fijne sfeer rond Rijvers. Voor ons organisatoren een droom die uitkomt."





(KVZ)