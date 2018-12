Reservatiestrook Schipdonkkanaal wordt smaller (maar verdwijnt niet) Joeri Seymortier

14 december 2018

14u00 0 Zomergem De reservatiestrook naast het Schipdonkkanaal in Zomergem en Maldegem wordt versmald. Een definitieve schrapping komt er voorlopig niet.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) schrappen de helft van alle reservatiestroken in Vlaanderen. Uit een grondige screening van de 320 reservatiestroken bleek dat er 156 opgeheven of drastisch verkleind konden worden.

Dat is ook (voorzichtig) goed nieuws voor de reservatiestrook die al veertig jaar rond het Afleidingskanaal van de Leie ligt, beter bekend als het Schipdonkkanaal. “Uit de grondige analyse bleek dat de reservatiestrook op verschillende plaatsen te breed was ingekleurd”, zegt minister Schauvliege. “De reservatiezone kan nu ingekrompen worden met 115 hectare, zonder dat eventuele aanpassingen aan het kanaal in de toekomst in het gedrang gebracht worden. Ik zal de betrokken lokale besturen nu in kennis stellen van het schrappen of drastisch verkleinen van reservatiestroken op hun grondgebied.”

Ook eigenaars die meer informatie wensen, kunnen bij de diensten van Schauvliege terecht op een speciaal e-mailadres: reservatiestroken.omgeving@vlaanderen.be.