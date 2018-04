Reisverslag Madagaskar 24 april 2018

De Vlaamse Actieve Senioren nodigen op vrijdag 27 april om 14 uur Dominiek Druart uit voor een reisverslag. Hij komt vertellen over Tadzjikistan en Madagaskar. De middag vindt plaats in 't Schaapstuk, Luitenant Dobbelaerestraat in Zomergem. Je betaalt 5 of 7 euro, koffietafel inbegrepen. Info: 0499/73.02.08. (JSA)