Radiozender Joe komt naar Rijvers Festival 02 juli 2018

Radiozender Joe zal deze zomer voor het eerst live radio komen maken, rechtstreeks van op het Rijvers Festival in Zomergem.





Het concept 'Joe Hits The Road' komt op zaterdagnamiddag naar het feestterrein in Zomergem. Onder andere Sven Ornelis en Leen Demaré komen voor de ambiance zorgen. "Eerst presenteert Sven een aantal uren en nadien neemt Leen het van hem over", zegt Frederik Verhasselt. "Fijn weetje: later op de avond is Sven ook nog DJ in de Stars-stage, net na het optreden van Laura Tesoro en voor het optreden van de live-band Niels Destadsbader." (JSA)