Protest tegen komst kippenkwekerij: gerechtsdeurwaarder stelt wateroverlast vast 02u46 0 Repro JSA Bij aanhoudende regen staan de weiden rond de Spinhoutstraat nu al onder water. Extra bebouwing zou dat volgens de buurt onhoudbaar maken. Zomergem Het actiecomité Liever Open Ruimte uit Zomergem blijft strijden tegen de eventuele komst van een kippenkwekerij voor 80.000 slachtkuikens. Een gerechtsdeurwaarder heeft nu zelfs wateroverlast officieel vastgesteld.

De eventuele komst van de kippenkwekerij in de Spinhoutstraat veroorzaakt al geruime tijd commotie. "Dat hier een industrieel bedrijf kan komen, is gewoon ondenkbaar", zegt woordvoerder Wim La Fontaine van actiecomité Liever Open Ruimte. "In dit gebied is er nu al regelmatig wateroverlast. Maar dat water stroomt gewoon in de buffergebieden. Maar wat zal de impact van een bijkomende verharding op de buurt zijn? Ons actiecomité liet een gerechtsdeurwaarder de wateroverlast nu ook officieel vaststellen. Het is hier nu al meermaals per jaar prijs. Nu is alles nog in de hand te houden, maar als hier nog gebouwd wordt, loopt het zeker mis. Dit argument komt bovenop eerdere bedenkingen die we formuleerden, onder andere over de verwerking van afval, mobiliteit, aantasting van de open ruimte en geuroverlast."





Het actiecomité legt alle hoop in handen van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) om de verkregen milieuvergunning te vernietigen. Intussen gaat het actiecomité ook in beroep tegen stedenbouwkundige vergunning.





(JSA)