Politiepatrouilles tegen hangjongeren OMWONENDEN KLJ-TERREINEN KLAGEN GELUIDSOVERLAST EN VANDALISME AAN WOUTER SPILLEBEEN

27 juli 2018

02u27 0 Zomergem Brandende spuitbussen, vernielde omheiningen en tot na middernacht lawaai van brommertjes, daar kampen omwonenden van de terreinen van de KLJ en de jeugddienst in de Hofbouwstraat in Zomergem al weken mee. De politie belooft om meer te patrouilleren om hangjongeren tegen te gaan en heeft enkele verdachten op het spoor.

Op een vergadering tussen de stadsdiensten en de politie afgelopen dinsdag werd besloten dat er maatregelen moeten komen tegen de hangjongeren in de Hofbouwstraat. Bewoners ondervinden al weken last en vorig weekend werden speeltuigen van speelplein Patjoepel vernield, vermoedelijk door dezelfde jongeren.





"Vorig jaar begon het lawaai van de KLJ uit de hand te lopen. Maar dan hebben we met hen samen gezeten en hebben we afspraken gemaakt. Ze houden zich er perfect aan en sindsdien hebben we een goede verstandhouding met hen", vertellen verschillende omwonenden. "Maar nu komen er hangjongeren op het pleintje en daar is er niemand die de verantwoordelijkheid neemt of die we kunnen aanspreken."





Flesjes kapotgooien

Volgens een buur begon alles heel onschuldig. "Eerst kwamen hier een paar skaters. Zij brachten wel wat rumoer met zich mee, maar dat was helemaal niet erg. Nu zijn zij verjaagd door wat oudere jongeren die er gewoon wat komen hangen. Ze crossen constant met brommertjes rond, roepen en tieren, gooien flesjes kapot en laten elke keer heel wat vuilnis achter. Ze hebben ook al eens een ruit kapot gegooid en ze stampen telkens de omheining tussen het grasperk en een padje kapot. Ze komen elke dag vanaf rond 15 uur toe met een tiental tieners."





Camera's indien nodig

"Drie keer kort na elkaar is er een spuitbus in brand gestoken, die dan ontploft", weet een andere buur. "Ze laten hier altijd maar materiaal staan om op te skaten en het is blijkbaar van niemand. Dat is sluikstort. Aan de trappen van het gemeentehuis zou dat niet lang blijven staan, maar hier kan het allemaal. En als je hen erop aanspreekt, dan krijg je een opgestoken middelvinger."





De politie heeft besloten om vaker te patrouilleren langs het terrein, zowel 's nachts als overdag. "We hebben ook een aantal verdachten in zicht. Daar werken we nu op verder. Later zullen we bekijken of die maatregelen genoeg zijn. Als het nodig is, kunnen we nog camera's hangen." De politie onderzoekt ook geruchten dat de jongeren drugs zouden gebruiken en zelfs verkopen op het terrein, maar die zijn nog niet bewezen.





Sommige buren zijn optimistisch dat een verhoogde aanwezigheid van de politie de herrieschoppers zal wegjagen. Anderen zijn eerder sceptisch. "Het is zeer moeilijk om zoiets vast te stellen. De politie kan er ook niet altijd zijn", klinkt het. "En als ze hier weg zijn, doen ze elders gewoon verder."