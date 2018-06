Plopsa trakteert De Zandloper op ijsjes 23 juni 2018

De kinderen van basisschool De Zandloper in Zomergem werden gisteren getrakteerd door Plopsa op 180 gratis ijsjes.





De ijskar kwam kort na de middag als verrassing naar school. De Zandloper had deelgenomen aan een wedstrijd van Plopsaland en IJsboerke, waarbij ze moesten vertellen waarom zij gratis tricolore ijsjes verdienden. "Onze school is helemaal in de ban van het WK voetbal", zegt directeur Bérénice Noé. "De hele school leeft mee. Bij elke wedstrijd van de Duivels komt iedereen in outfit naar school. We blijven supporteren!" (JSA)