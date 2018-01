Plan voor meer woonkwaliteit 26 januari 2018

Zomergem wil dit jaar een plan opmaken voor meer woonkwaliteit in de dorpskern. Vooral voor het bouwen van meergezinswoningen komen regels. "We leggen vast wat nog kan en niet meer kan", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). "Bedoeling is om aan de straatkant enkel nog meergezinswoningen toe te laten van maximum drie bouwlagen of een kroonlijst van tien meter hoog. Wie verder van de straat bouwt, zal zich tot twee bouwlagen moeten beperken. We gaan ook de regels vastleggen in verband met het aantal parkeerplaatsen, fietsenstalling, de ruimte van de verschillende kamers en hoeveel groen in de buurt moet voorzien worden." Er wordt ook 35.000 euro voorzien voor de opmaak van een toekomstplan voor het centrum zelf. Daarin wordt nagedacht over welke gebouwen zeker bewaard moeten blijven, en hoe de mobiliteit er moet uitzien. (JSA)