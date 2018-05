Oude school nog voor de zomer plat NIEUW WOONPROJECT KLAAR TEGEN NAJAAR 2020 JOERI SEYMORTIER

31 mei 2018

02u41 0 Zomergem De twee schoolvleugels van de oude jongensschool in de Dreef 10 in Zomergem worden nog voor de zomer gesloopt. De oude directeurswoning en de 'hoogbouw' aan de kant van De Messink blijven staan en worden verbouwd. In het nieuwe woonproject 'Dreef 10' komen alles samen dertien woongelegenheden.

In 2010 rinkelde de bel van de oude jongensschool Dreef 10 in Zomergem voor de laatste keer. De gebouwen werden later nog gebruikt door de Academie en de harmonie, maar intussen staat alles leeg en steeds meer vervallen. Het nieuwe woonproject Dreef 10 is jaren voorbereid en krijgt nu vorm. "Nog voor de zomer zullen de twee schoolvleugels gesloopt worden", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). "In de plaats komt links en rechts van de speelplaats een nieuw rij, met telkens vier woningen. De directeurswoning blijft behouden, wordt gestript en grondig verbouwd, en daar zullen twee woongelegenheden in gemaakt worden", zegt Vermeire.





13 woningen

"Ook de hoogbouw aan de kant van jeugdhuis De Messink wordt behouden en volledig verbouwd. Op het gelijkvloers komt daar een woning, en daarboven twee duplexen. Alles samen goed voor dertien woongelegenheden. Tussen de hoogbouw en de nieuwe vleugel komt een parking. Dat is ook de plaats waar leerkrachten vroeger hun wagen parkeerden. De speelplaats blijft behouden als een open ruimte tussen de woningen. Om te laden en te lossen zullen de bewoners tot aan hun huis mogen rijden, maar verder mogen er geen auto's rijden of parkeren."





De plannen werden getekend door architecten Dierendonckblancke. Veneco trok het dossier en het zijn de Zomergemse broers van Arlo Bouwprojecten die de huizen zullen bouwen. "We zullen binnen dik een maand al beginnen met de eerste sloopwerken", zegt de aannemer. "In augustus moet dan een verplicht archeologisch onderzoek gebeuren. Eerst gaan we dan de hoogbouw strippen en volledig vernieuwen. Daarna zullen we het nieuwe buurthuis bouwen en de directeurswoning aanpakken. Pas als laatste worden de twee nieuwe vleugels gebouwd, met elk vier woningen. We hopen dat het project in het najaar van 2020 helemaal klaar is."





Herinneringen

Het nieuwe woonproject moet vooral de oude schoolsfeer van vroeger blijven uitstralen. "Dat was voor ons als gemeente zeer belangrijk in het ontwerp", zegt burgemeester Vermeire. "Ik heb daar als kleine jongen school gelopen, ben er een jaar leraar geweest en was er zeven jaar directeur. Zowat elke Zomergemnaar heeft mooie verhalen over hun schoolverleden op Dreef 10. Die sfeer is uniek en mag niet verdwijnen. Dat de speelplaats behouden blijft als soort centraal groen ontmoetingsplein voor de hele site, is prachtig", zegt Vermeire nog.