Oud-burgemeester verliest moeder 16 maart 2018

In Zomergem is Marguerite Hensmans overleden. Ze was de moeder van oud-burgemeester Luc Lampaert. Marguerite Hensmans was eerst getrouwd met Paul Verstraeten, maar die overleed al in 1952. Nadien trouwde ze met Felix Lampaert. Ook hij was burgemeester van Zomergem, van 1953 tot 1971. Zoon Luc Lampaert was burgemeester van 1994 tot 2000, en zette vorig jaar nog een stap terug als schepen van Zomergem.





Marguerite Hensmans zou morgen 98 jaar worden. Ze is Ridder in de Orde van Leopold II en ere-voorzitster van CMBV Zomergem. Ze wordt morgen begraven, op zaterdag 17 maart, om 12.30 uur in de Sint-Martinuskerk van Zomergem. (JSA)