Oud-burgemeester Luc Lampaert niet op lijst CD&V 15 juni 2018

De CD&V van Zomergem zal het op 14 oktober voor het eerst in 36 jaar zonder Luc Lampaert moeten doen. De oud-burgemeester zal niet op de lijst van CD&V Lievegem staan.





Vandaag maakt CD&V bekend welke schepenen en toppolitici uit Zomergem, Waarschoot en Lovendegem op de lijst van CD&V Lievegem zullen staan. Luc Lampaert zal daar niet bij zijn. "Ik ben 62 jaar en vind het tijd voor andere mensen", zegt Luc Lampaert. "In mei vorig jaar ben ik al gestopt als schepen en sindsdien ben ik gewoon gemeenteraadslid. Ik ben ook plaatselijk voorzitter van mijn partij. Ik ga nog tot de zomer van volgend jaar CD&V-voorzitter blijven, maar dan zal het voor mij definitief stoppen. Waarom ik niet gewoon op de lijst sta om te steunen? We moeten één lijst maken met drie gemeenten, dus de plaatsjes worden duur verkocht. Ik ben destijds burgemeester van Zomergem kunnen worden, omdat Raf De Smet een stap opzij zette en mij die kans gaf. Ik vind het nu ook mijn taak om op de lijst plaats te maken voor aankomend talent." (JSA)