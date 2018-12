Opnieuw vertraging: zwembad Den Boer heropent pas op 21 januari Joeri Seymortier

24 december 2018

09u07 0 Zomergem De heropening van het zwembad Den Boer in Zomergem wordt opnieuw uitgesteld. Nu wordt 21 januari 2019 naar voor geschoven.

Het zwembad in sportcentrum Den Boer is al maanden gesloten voor grote renovatiewerken. Eigenlijk moest de klus dit najaar al geklaard zijn, maar de werken lopen uit. De technische installaties werden vernieuwd, het beton werd hersteld, er kwam een nieuw dak boven het zwembad, er is extra isolatie geplaatst en een nieuwe stookplaats geïnstalleerd.

“Enkele weken geleden hadden we gehoopt dat het zwembad op 7 januari opnieuw zou open gaan”, zegt uittredend schepen Martine Gyssels (CD&V). “Helaas zijn bij het vullen van het zwembad nieuwe bouwkundige problemen zichtbaar geworden. Uit veiligheidsoverwegingen heeft het gemeentebestuur beslist om de heropening korte tijd uit te stellen. We verwelkomen onze zwemmers graag in het vernieuwd zwembad, vanaf 21 januari 2019.”