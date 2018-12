Ook na fusie: huwelijken Lievegem mogelijk in drie gemeentehuizen Joeri Seymortier

10 december 2018

11u16 0 Zomergem Vanaf januari zullen inwoners van Lievegem nog altijd kunnen trouwen in het gemeentehuis naar keuze.

Zomergem, Waarschoot en Lovendegem worden vanaf januari één nieuwe gemeente Lievegem. Toekomstig burgemeester Tony Vermeire (CD&V) maakte al bekend dat hij in elk van de drie gemeentehuizen een bureau zal hebben, omdat hij daarin geen keuze wil maken. Ook de toekomstige trouwkoppeltjes zullen in Lievegem mogen kiezen. “Vanaf januari zal je in Lievegem op drie plaatsen kunnen trouwen”, zegt burgemeester Vermeire. “Dat zal zowel mogelijk zijn in de raadzaal van Lovendegem, de raadzaal van Waarschoot als in de raadzaal van Zomergem. We hebben een kleine bevraging gehouden bij de bevolking, en dat bleek het meest wenselijk.”

Voor de burgemeester en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand geen cadeau, want die zullen van hier naar daar moeten rennen. “We nemen onze tijd voor elk koppel en rekenen op een uur per huwelijk. Zo hebben wij ook nog de tijd om ons indien nodig te verplaatsen”, zegt de burgemeester nog.