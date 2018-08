OCMW heeft nood aan chauffeurs 02 augustus 2018

02u32 0

Het OCMW van Zomergem gaat op zoek naar vrijwillige chauffeurs die kunnen ingezet worden om mindermobiele dorpsgenoten te voeren. Je krijgt hiervoor als vrijwilliger een kilometervergoeding van 0,34 euro per kilometer, en bent verzekerd. Je moet wel zelf over een auto beschikken. Contacteer het Sociaal Huis op 09/218.77.04 of stuur een e-mail naar socialedienst@ocmwzomergem.be. (JSA)