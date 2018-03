Nieuwe skatetoestellen 31 maart 2018

De jeugd van Zomergem krijgt binnenkort nieuwe skatetoestellen. Nu staan er enkele oude zelfgemaakte ramps aan het Kwadrant. "We voorzien dit jaar 20.000 euro om nieuwe skatetoestellen voor onze jeugd aan te kopen", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). "De vraag werd ons gesteld door de jongeren van de jeugdraad. We gaan samen met hen bekijken wat de beste mogelijkheden zijn, maar het nodige geld is er in ieder geval. " (JSA)