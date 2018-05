Nieuwe ruiterroute langs Schipdonkkanaal 28 mei 2018

Paardenliefhebbers kunnen sinds gisteren in Zomergem genieten van een nieuwe ruiterroute langs het Schipdonkkanaal.





Na de ruiterroutes in Sint-Lievens-Houtem (2015), Destelbergen (2016), Sint-Laureins (2016) en Buggenhout (mei 2017) heeft de provincie Oost-Vlaanderen nu een vijfde ruiterroute. Ook die in Zomergem maakt deel uit van het project 'Oost-Vlaanderen in galop'.





De inhuldiging vond gisteren plaats in manege Den Draver in Spinhoutstraat in Zomergem.





"Wat kan er mooier zijn dan met je paard te gaan wandelen langs de prachtige natuur van het Schipdonkkanaal", zeiden enkele ruiters die de nieuwe route gisteren mochten uittesten. "Een mooier decor kan je niet bedenken." (JSA)