Nieuwe asfaltlaag 27 maart 2018

De gemeente Zomergem is volop bezig met de werken in de Spinhoutstraat en Nekke, maar heeft dit jaar nog meer op het programma. De aanpak van de Hofbouwstraat, Chrysantenstraat en de Kruisdreef was al aangekondigd. "Daarbovenop komen nog eens twee grote werken", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). "We willen Langeboeken dit jaar een volledige nieuwe asfaltlaag geven. Langeboeken is een zeer lange straat, dus dat wordt een groot werf. Daarnaast willen we dit jaar ook nog de Zomergemstraat aanpakken met een nieuwe asfaltlaag." (JSA)