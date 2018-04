Nieuwbouw aan Alfons Sifferstraat geweigerd 18 april 2018

02u36 0

De gemeente Zomergem weigert de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een appartementsblok tussen de Alfons Sifferstraat en Blauwerstraat.





Het eerste plan van de ontwikkelaar voorzag de bouw van een meergezinswoning met drie bouwlagen, met 17 wooneenheden. Dat plan werd tijdens het openbaar onderzoek nog ingetrokken. Er werd onmiddellijk een nieuw plan ingediend door de ontwikkelaar dat voorziet in twee bouwlagen, namelijk acht appartementen op het gelijkvloers en evenveel op de verdieping. Maar ook dat ziet de gemeente dus niet zitten. Ook de buurt had eerder al geprotesteerd. "We weten dat we moeten verdichten in de kern, om de open ruimte in onze gemeente te behouden", zegt schepen Dirk De Poorter (CD&V). "Maar we moeten er over waken dat het ook in het dorp zelf aangenaam wonen is. Er werden voor dit project zeven unieke bezwaren en een ondertekende petitie met 396 handtekeningen ingediend. De voorziene oppervlaktes van de appartementen voldoen niet, de fietsenstalling en de afvalberging zijn te klein. Er zijn niet genoeg groenbuffer en er moeten bomen sneuvelen. Dit en andere redenen doen ons beslissen om de vergunning te weigeren." (JSA)