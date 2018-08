Nieuw voetpad in Tuinwijk-Kleitstraat 03 augustus 2018

Zomergem plant na de zomer de aanleg van een nieuw voetpad in de Tuinwijk-Kleitstraat. Er wordt 70.000 euro aan de kant gelegd. De werken zullen beginnen op 3 september en duren normaal 25 werkdagen. "Eerder legden we al nieuwe voetpaden aan in deelgemeente Oostwinkel, in Den Boer, in de Begonialaan en ook al in de Oude Staatbaan", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) nog. (JSA)