Nicholas Lataire weg bij VTM Nieuws Joeri Seymortier

07 september 2018

10u17 0 Zomergem Nicholas Lataire (38) uit Zomergem stapt op als hoofdredacteur van VTM Nieuws. Hij had daar acht jaar lang de leiding over de redactie.

Nicholas Lataire is de zoon van schepen Martine Lataire-Gyssels. In Zomergem was hij ooit de jonge kerel van jeugdhuis De Messink, en nu is hij nog altijd één van de drijvende krachten achter Rijvers Festival. Professioneel startte hij in de geschreven pers. Na een tussenstop bij Telefacts, werd hij in 2010 hoofdredacteur van VTM Nieuws. Hij slaagde er in de marktpositie van VTM Nieuws te verstevigen. Na interne meningsverschillen op de redactie zet hij nu een stap opzij. “Ik ben fier op VTM Nieuws zoals het er nu staat, en vooral fier op de hele ploeg die dat heeft gerealiseerd”, reageert Nicholas Lataire. “Een sterke ploeg, zowel voor als achter de schermen. We hebben samen dag en nacht gewerkt om er het beste, meest kwalitatieve en meest frisse nieuws van te maken. En met resultaat. Ik blik met een heel goed gevoel terug op de voorbije acht jaar. Een periode waarin we een geloofwaardig nieuws hebben gebouwd met een bijzonder fijn en talentvol team. Ik wens de hele ploeg alle goeds toe.”

Optimist

Op sociale media krijgt Lataire heel wat steun. Familie en vrienden weten dat hij acht jaar voor zijn job heeft geleefd. Bijna letterlijk dag en nacht. Vanaf vandaag is hij geen hoofdredacteur meer, maar hij blijft positief. “Ik ga nu rustig de tijd nemen om te zien wat de toekomst brengt. En als eeuwige optimist ben ik ervan overtuigd dat die hele mooie kansen biedt”, zegt Nicholas Lataire nog.

Pluimen

Niet alleen Nicholas Lataire, maar ook de Directeur Nieuws Kris Hoflack verdwijnt. De topmannen Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx van Medialaan, wuiven de twee uit: “Kris en Nicholas zijn er als hoofdredacteurs in geslaagd, om van VTM Nieuws opnieuw een sterk merk te maken. Marktleider op jonge doelgroepen, opinieleider inzake nieuws: VTM Nieuws staat er en dat is dankzij hen. We zijn hen beiden dan ook zeer dankbaar en wensen hen ongelooflijk veel succes in alles wat ze ondernemen”, klinkt het nog.