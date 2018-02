Natuurpunt zet jacht in op vossenstropers 22 februari 2018

"Hier moet paal en perk aan gesteld worden. Zulke praktijken kunnen niet getolereerd worden." Nikolaj Vanvyve van Natuurpunt Zomergem heeft zich ontfermd over de mysterieuze kadavers die al een tijdje in een gracht in de Leischoot in Zomergem liggen. Begin vorige week werden de vier kadavers en enkele kleine eitjes ontdekt door een dierenarts uit de buurt. Uit een analyse van Paul Simoens, professor aan de faculteit Diergeneeskunde van de UGent, is nu gebleken dat het gaat om vossen. "Dit is meer dan waarschijnlijk een geval van stroperij, zoals dat wel vaker voorkomt in de buurt", zegt Vanvyve. "In het Leen in Eeklo zijn in december ook enkele reeën beschoten. Stropers die het op vossen gemunt hebben, doen dat vaak omdat ze op dezelfde prooien jagen: patrijzen, fazanten en hazen. Ze vinden er dan niets beters op dan de vossen af te maken en ergens te dumpen. Een hoogst illegale praktijk."





Vanvyve schreef al een brief naar burgemeester Tony Vermeire. Natuurpunt Zomergem zal ook een klacht indienen tegen onbekenden. "We komen nooit te weten wie dit gedaan heeft", duidt Vanvyve. "Maar laat het tellen als signaal. Wie verdachte voertuigen of personen opmerkt: aarzel niet om de politie te bellen."





In het artikel van vorige week schreef deze krant dat boswachter Filip Van den Bossche vermoedde dat de daders weleens boeren konden zijn. Dat werd verkeerd gecommuniceerd en klopt niet. "Ik wil niemand met de vinger wijzen", laat Van den Bossche weten. (OSG)