Muziek centraal op 151ste Vette Veemarkt 21 maart 2018

Zomergem maakt zich klaar voor de 151ste Vette Veemarkt. "We zijn de laatst overgebleven veemarkt van Vlaanderen", zegt Johan De Smet van het feestcomité. "De veemarkt zelf start om 10 uur en is natuurlijk de hoofdattractie. Het centrale thema van dit jaar is muziek, en daarom wordt de markt geopend door de harmonie en het trommelkorps. Om 11.15 uur gaan een pak kinderen ook samen het Vette Veemarkt-lied zingen. Kinderen kunnen zich laten schminken, je kan een ritje maken met een huifkar, er is een wedstrijd en je kan ook kuieren op de Boerenmarkt." (JSA) Foto JSA